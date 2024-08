Biodigestore i Comitati al sindaco Grillo | Si arrenda davanti ai fatti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 6 minutiLa nota del Coordinamento “Nessuno Tocchi L’Irpinia” Comprendiamo che in queste ore c’è chi cerca di sminuire con dichiarazioni e interviste la portata della Sentenza n.4474 del 2024 che ha decretato la nullità del Decreto Dirigenziale della Regione Campania, il quale, recependo il conforme parere favorevole della Commissione VIA-VAS, aveva sancito la non assoggettabilità alla Valutazione Impatto Ambientale del Progetto per la realizzazione di un impianto anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata nel Comune di Chianche (AV).