Bando per valorizzare Villa Vitali Le domande entro il 31 agosto

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mentre proseguono i lavori di recupero e rigenerazione del Parco di, si pensa già al futuro. Per questo, in vista dell’obiettivo di restituire alla cittadinanza un luogo di grande valore storico e naturalistico, è stato pubblicato sull’homepage del sito comunale e dei musei, l’avviso per partecipare alla manifestazione d’interesse per presentare idee e progetti in grado dil’intero sito, dopo gli interventi in corso. I lavori, per un investimento di due milioni di euro, stanno rigenerando il parco ottocentesco dal punto di vista architettonico, impiantistico e botanico il parco ottocentesco. Oltre alla sistemazione del verde, si sta procedendo al recupero della serra calda, al restauro del portico neogotico e alla realizzazione di una nuova area, ispirata all’antica voliera del giardino, per dare nuovi spazi pubblici alla comunità.