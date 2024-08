Balconi bis procediamo coi lavori La minoranza | Non solo promesse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Interventi urgenti sulle strutture scolastiche, iper la Tenenza della guardia di finanza al via, il progetto di rifacimento del municipio, l’attuazione delle previsioni del pgt, che include il contestato piano di recupero, con parcheggio e supermercato, dell’antica Cascina Gnocco, sanità, sicurezza e politiche sociali, terzo consiglio comunale dellabis, in aula equilibri di bilancio, interrogazioni e le linee programmatiche di mandato. Ricalcano il programma elettorale con cui la lista di centrodestra Viviamo Cassina e sant’Agata ha portato a casa le elezioni di giugno, "lavoreremo - così la sindaca Elisa- nel solco dei cinque anni precedenti, e con lo spirito di servizio di sempre". Dibattito senza scintille in un’aula consiliare già parzialmente svuotata dalle ferie.