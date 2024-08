Arriva La coppia perfetta | il thriller di Hilderbrand anticipa la serie Netflix con Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Dall’autrice di bestseller del New York Times, Elinun romanzo sui molti modi in cui la famiglia può riempire la nostra vita di amore se non ci uccide prima. “La”, ilcon oltre 900.000 copie vendute e tradotto in oltre venti paesi,finalmente in Italia per TimeCrime (Fanucci). Tradotto da Stefania Vaccaro, il libro sarà disponibile in libreria dal 9 agosto,ndo laconin uscita il 5 settembre. L’estate è la stagione dei matrimoni a Nantucket: la vista di una sposa che corre lungo Main Street è comune come il sole che tramonta a Madaket Beach. Il matrimonio Otis-Winbury si annuncia come un evento da ricordare, definito memorabile: i ricchi genitori dello sposo non hanno badato a spese per ospitare una cerimonia sontuosa nella loro tenuta sull’oceano.