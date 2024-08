Anche Logan Paul duro sulla vicenda Imane Khelif polemica infuocata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) Come sappiamo, larelativa alla pugilesta tenendo banco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quest’oggi la nostra connazionale Angela Carini avrebbe dovuto lottare contro l’algerina, ma pochi secondi dopo l’inizio del match ha deciso di ritirarsi. In molti ritengono chenon possa lottare contro delle donne e oralo US Championinterviene in proposito. “Basta!” Con un post sui social,è intervenutodella pugile algerinausando parole molte dure: “Questa è la più pura forma di male che si sta manifestando davanti ai nostri occhi. Si permette ad un uomo di picchiare una donna in un palcoscenico mondiale. Hanno infranto il suo sogno, combatteva per il padre venuto a mancare. Questo delirio deve finire”. Insomma laè rovente. In molti ritengono chenon possa combattere con altre donne.