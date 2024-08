Amichevoli 2024 | Utrecht-Venezia 1-2 tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilha battuto l’nella prima amichevole della tournée olandese dei lagunari: termina 1-2 con le reti di Doumbia e Lella per i veneti. Un successo arrivato negli ultimissimi minuti, dopo il pareggio momentaneo di Romeny. CALENDARIOCRONACA – Illavora molto sulle fasce, trovando spesso cross interessanti, ma senza riuscire a costruire vere occasioni da gol. Dopo il primo quarto d’ora, infatti, si conta solo il colpo di testa di Svoboda, mentre per gli olandesi ci aveva provato Toornstra direttamente dalla bandierina. Il primo tempo si chiude senza particolari emozioni, con i ritmi che calano nella seconda parte di frazione. Il secondo tempo si apre con un Zampano propositivo, e protagonista al 66? quando serve il pallone al limite per l’accorrente Doumbia, che finalizza con un mancino preciso.