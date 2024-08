30 anni di meno intervista a Claudio Colica Claudio Casisa e Giulia Elettra Gorietti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Uscirà nelle sale il 21 agosto il film “30di”. Il film, diretto da Mauro Graiani, ha come protagonisti tre sessantenni che sono ricoverati in una clinica. I tre anziani si ritrovano a condividere un’esperienza unica, dopo aver acquistato online una pillola su un sito cinese, che promette di favorire le prestazioni sessuali. Il misterioso farmaco, però, li ringiovanisce di trent’e i neo-trentenni approfittano della cosa per far tutto ciò che l’età gli aveva negato fisicamente. Grazie al loro ringiovanimento i tre uomini cercano di porre rimedio oggi agli errori commessi nel loro passato, ma questa seconda possibilità ha degli effetti collaterali. Il suo funzionamento, infatti, non è definitivo e l’effetto ringiovanimento va e viene, cosa che li costringerà a scappare dalla clinica per evitare di dover dare spiegazioni su qualcosa che per loro è inspiegabile.