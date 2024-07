VIDEO Napoli le baby-gang padrone della città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto È stata una notte di fuochi e fiamme quella appena trascorsa tra Mergellina e via Aniello Falcone, come del resto lo sono da un po’ di tempo a questa parte. Sono sempre più lea scandire il tempo delle serate estive usando come metronomo il rombo degli scooter selvaggi e dei fuochi d’artificio. Motoveicoli lanciati a tutta velocità, anche su una ruota sola, sul lungomare, batterie di fuochi esplosi nel traffico di Mergellina e a pochi metri dalle abitazioni di Via Aniello Falcone. È ciò che si vede in alcuni filmati registrati dai cittadini o postati sui social dagli stessi protagonisti segnalati al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.