Una Montagna magica e inquieta Le guerre nella profezia di Mann

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alla fine di tutto arriva l’attore che interpreta il Mago, cioè Thomas, l’autore dellaincantata, e intanto dagli amplificatori sgorga una voce in tedesco. Parla un uomo maturo, alle prese con un discorso impegnativo. "Lo riconoscete? – chiede il Mago – Forse no, ve lo dico io: questa è la mia voce". Nel cortocircuito spazio-temporale l’attore prosegue: "È uno degli interventi che feci alla Bbc, per mettere in guardia i miei connazionali contro il nazismo. Era il ‘32, prima ancora che Hitler arrivasse al potere". La terza e ultima parte dellaincantata, allestita dalla compagnia teatrale Archivio Zeta, l’altra sera al Passo della Futa, ha creato un imprevisto nesso fra gli orrori del Novecento e i pericoli incombenti nel presente.