Un bagno di folla per il dottor Costa e ’Il Giorno della Vita’

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Riportare indietro di oltre mezzo secolo le lancette dell’orologio del tempo per rivivere l’epopea del grande motociclismo in riva al Santerno. Giornata ‘amarcord’ da occhi lucidi per il pubblico presente ieri nella sala stampa dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per l’evento ‘IlVita – Vite salvate’. L’appuntamento, ideato da Claudioe condotto dal fratello Carlo, ha omaggiato il ricordo del padre Checco a cui si deve la genesipista cittadina e l’organizzazione di straordinarie corse di moto alle latitudini romagnole. E quando il ‘’ chiama a raccolta, le adesioni arrivano in massa.