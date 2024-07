Ultime Notizie Roma del 31-07-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e una per te andiamo in Medio Oriente a Massa comunicato la morte del suo leader e i smile anime in Raid israeliano contro la sua residenza a Teheran Israele attacca Beirut Dove è stata presa di mira la Roccaforte di sballarsi con i miei di è stato ucciso quassù Car il numero 2 del gruppo estremista L’obiettivo è responsabile della strage del Conan rivela ldf era lui che aveva detto se decidessero di invadere il libro noi entreremo in Galilea maffoni negano sopravvissuto il Ministero della Sanità di bernese parla di 3 civili uccisi e 74 feriti sosteniamo Israele ma diciamo no l’escalation il commento da parte degli Stati Uniti ed ora la cronaca nelle campagne di Locorotondo nel Barese è stato ieri un pomeriggio di apprensione per La sparizione di un bimbo di quasi due anni il piccolo che ...