Shinnosuke Oka nuovo Imperatore della ginnastica artistica | trionfo all-around alle Olimpiadi Abbadini sfiora la top-10

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Oka ha messo le mani sullo scettroPolvere di Magnesio ed è stato incoronato come, conquistando la medaglia d’oro nel concorso generale individualedi Parigi 2024. Il giovane emergente giapponese era tra i favoritivigilia, ma non ci si aspettava questa fragorosa affermazione alla Bercy Arena, al termine di sei rotazioni al cardiopalma (basti pensare che sei atleti erano racchiusi in nove decimi alla vigilia dell’ultimo esercizio). Il 20enne nativo di Okayama, che nel 2019 si laureò Campione del Mondo tra gli juniores e che nella passata stagione si impose ai Campionati Asiatici sul giro completo, ha trionfato con il punteggio complessivo di 86.832: 14.566 al corpo libero, 14.500 al cavallo con maniglie, 13.866 agli anelli, 14.300 al volteggio, 15.100parle pari, 14.500 alla sbarra.