Satriano-Brest ancora tutto in bilico! Inter davanti a un ostacolo

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è uno dei nomi in uscita dall’. Nella giornata odierna è stata segnalata la presenza dell’entourage dell’attaccante uruguaiano nella sede nerazzurra per discutere del suo possibile passaggio al. Secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, il calciatore ha preso tempo– Martinè in uscita dall’. L’attaccante classe 2001 negli ultimi anni si è diviso traed Empoli in prestito. Adesso si è ripresentata la possibilità di un’altra stagione al club francese che ha sorprendentemente conquistato la Champions League qualificandosi al terzo posto nell’ultima Ligue 1. Il club nerazzurro sta dunque discutendo con l’entourage del 23enne per quello che sarebbe un trasferimento a titolo definitivo: l’affare, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe chiudersi sulla base di una cifra di 6-7 milioni di euro. Ma c’è unda superare.