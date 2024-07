Roberto Herlitzka e ‘Boris’ | il cult della scena con Pannofino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Con il suo carisma, la sua autorevolezza, con la forzasua stessa storia,era diventato anche una figura diserie. Impersonava – e non era difficile riuscire credibile – l’attore «bravo», quello che si ritrovava suo malgrado in un ambiente dove tutti lavorano senza badare alla qualità, dove la recitazione è grossolana e finta. E gli effetti erano di comicità irresistibile. Il suo personaggio in «Boris» si chiamava Orlando Serpentieri. Ed evocava un bravissimo attore proveniente dal mondo del teatro, Renato Carpentieri, che veniva spesso ingaggiato nelle fiction televisive dell’epoca. Carpentieri, a sua volta, farà una carriera bellissima anche al cinema, con Nanni Moretti e Gianni Amelio. Ma quel nome, in «Boris», era un modo per rendere omaggio a tutti i grandi attori che hanno accettato di dissipare il loro talento in lavori “alimentari”.