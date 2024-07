Ristoratrice da 22 anni a Reggio Emilia | Italiani svogliati e impreparati io assumo soltanto immigrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – “Voglio usare il mio locale per fare integrazione. È vero, magari i miei dipendenti non sapranno parlare subito bene l’italiano: la mia clientela si dovrà abituare”. Carlotta Bertolini, 47e originaria di Albinea, è proprietaria della birreria Keller di Modena da 22, tra la difficoltà di trovare personale e la voglia di lavorare dimostrata da chi in Italia ci è arrivato da poco, ha deciso di fare due più due. Bertolini, com’è cambiato il mondo della ristorazione? “Se parliamo di ruoli come cucina e lavapiatti, già vent’fa era difficile che un italiano volesse farli: ora è letteralmente impossibile. Negli ultimiin cucina ho avuto prima una ragazza dell’Est e poi una originaria del Burkina Faso. Entrambe bravissime, disponibili e puntuali: sono partite con un contratto di tree poi sono passate a un indeterminato.