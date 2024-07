Riforma pensioni flessibile e strutturale | uscita dai 62+35 e imposta su lavoro robotico

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Dott. Perfetto in questi giorni ha offerto spunti davvero importanti al nostro portale per quanto concerne lae le uscite anticipate, tra i commenti spicca la risposta al Signor Carlo che sostiene il nostro esperto parli così perché ha la fortuna di essere già in pensione, in realtà proprio il fatto di essere in quescienza gli ha permesso nell’ultimo periodo della propria vita di potersi dedicare allo studio di misure che potrebbbero aiutare gli altri ad accedere alla pensione. La soluzione ultima proposta e presentata ai sindacati ed a vari enti é sicuramente frutto di un grandeprima di studio singolo e poi di squadra, Armiliato e Gibbin, che hanno permesso di mettere a punto unaallo stesso tempo che ha in sé i presupposti per ovviare alle due grandi problematiche attuali: invecchiamento della popolazione e denatalità.