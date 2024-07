Raspadori decide il match contro il Brest

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bastaperre la seconda amichevole di Castel di Sangroil. Il test è stato più probante dei precedenti. I francesi militano in Ligue 1 ed affronteranno la prossima Champions League. I partenopei di Conte, che oggi ha compiuto 55 anni, hanno subito dimostrato un’intensità incredibile. Gli azzurri hanno pressato alto ed hanno lottato su tutti i palloni. Il goal diè arrivato al 43?. L’attaccantella un cross,lla in palleggio, si gira e perfora il portiere avversario con un preciso diagonale. Dapprima i partenopei avevano colto un palo con Spinazzola. Non brilla solonon è stato l’unico a brillare. Buona la prestazione di Kvaratskhelia che spesso salta l’uomo, conclude o fornisce assist ai compagni. Al 58? il georgiano coglie anche il secondo palo delsu preciso tiro a giro sul palo più lontano.