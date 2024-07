Profughi emergenza posti L’appello del prefetto | serve maggiore disponibilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Piùdidove poter ospitare i. Torna a chiederla ildi Lecco Sergio Pomponio, dopo la denuncia dei consiglieri minoranza de ’La Voce’ di Cremeno, che puntano il dito contro il maxi Centro di accoglienza straordinaria di Moggio di Cremeno, dove sono sistemati una settantina di richiedenti asilo internazionale – poco meno de 10% del totale dei rifugiati in provincia - in una frazione di montagna di 700 abitanti. "È evidente che il numero degli ospiti è significativo e che, anche per ridimensionarlo, da circa due anni il, soprattutto a partire dalla primavera-estate 2023, caratterizzata da un elevato numero di arrivi tale da giustificare la dichiarazione dello "stato dinazionale", indice numerosi incontri con tutti i sindaci con la finalità di favorire una più equa distribuzione dei migranti sul territorio.