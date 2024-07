Pisa-Inter annuncio sullo stadio per l’amichevole! Prima volta di lusso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Venerdì 2 agosto alle 19.30 andrà in scena, quarta gara di preparazione alla prossima stagione per i nerazzurri. E, in attesa del calcio d’inizio, il club toscano lancia un importanterelativo alloIMPORTANTE – Nuova era per l’Arena Garibaldi‘Romeo Anconetani’ di. In vista delcontro l’in programma venerdì alle 19.30, infatti, il teatro della partita cambia ufficialmente nome. Lo comunica proprio il club toscano, che sottolinea l’importanza della notizia che simboleggia un ulteriore step nella partnership con l’azienda PharmaNutra, che già sponsorizza proprio la squadra., locambia nome: il comunicato ufficiale COMUNICATO – Insomma,sarà di fatto lagara con la nuova nomenclatura per lo