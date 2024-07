Parigi 2024 tiro a volo | fantastica Silvana Stanco è argento nel trap femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo la medaglia d’oro vinta a Londra 2012 da Jessica Rossi, l’Italia torna sul podio olimpico deldi. Alle Olimpiadi di, a conquistare la medaglia (d’) è, che riporta i colori azzurri tra i migliori al mondo e lo fa grazie ad una finale da applausi. Dopo il 122/125 nelle qualificazioni, con cui aveva sbaragliato la concorrenza, la 31enne si è ripetuta nell’atto conclusivo, gestendo bene la tensione ed eliminando un’avversaria dopo l’altra. La prima ad uscire di scena è stata la cinese Wu, seguita dalle spagnole Galvez e Molne Magrina. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Certa di una medaglia,ha poi vinto il duello con l’australiana Smith, davvero fallosa nel momento clou, e si è garantita quantomeno l’