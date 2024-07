Parigi 2024 spadiste nella storia | primo oro di squadra per le azzurre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un trionfo arrivato all’ultima stoccata L’oroscherma, dopo la conclusione delle prove individuali a, sembrava un tabù. Ci hanno pensato ledell’italiana a sovvertire il trend. All’ultima stoccata, cosa che in questa edizione dei Giochi Olimpici dinon aveva portato bene, è arrivata la vittoria. Un successo storico per la spada femminile die arrivato davanti al pubblico francese, contro i francesi al Grand Palais. Il pubblico comunque non è stato un problema. Lo staff della, a Bardonecchia aveva fatto tirare le ragazze con la simulazione del tifo dei francesi, per allenare la concentrazione nel frastuono. È punto a punto, dopo il suo assalto Fiamingo lascia il posto a Mara. La Francia prende margine: va a +4 quando mancano le ultime tre frazioni.