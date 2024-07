Omicidio Sharon Verzeni il padre della vittima allontana i sospetti dal compagno | Una persona splendida La testimone | L’ho vista chiedere aiuto poi è crollata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi nell’indagine sull’di, la 33enne morta accoltellata di notte per strada a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. I Carabinieri orobici hanno lanciato un appello: “Chi fosse in possesso di informazioni ritenute utili alle indagini – fanno sapere – potrà rivolgersi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo”. L’è avvenuto nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio tra mezzanotte e l’una.– che lavorava come pasticcera nel vicino paese di Brembate – è stata accoltellata in via Castegnate mentre stava facendo una delle sue camminate serali, un’abitudine che è stata confermata da suo. Una donna che abita vicino al luogo del delitto ha rilasciato in via anonima la propria testimonianza al quotidiano locale L’Eco di Bergamo.