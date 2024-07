Olimpiadi 2024 giustizia è fatta | Filippo Macchi vale l’oro scommessa vinta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 31 luglio 2024), laper chi ha creduto nell’impresa dell’italiano. La sconfitta dinella finale del fioretto maschile è stata una grande delusione soprattutto per come maturata. Alla vigilia di Parigil’atleta azzurro avrebbe firmato per una medaglia, ma quando in finale si è sul 14-12 a un solo punto dal, e vieni penalizzato da alcune discutibili decisioni arbitrali, il discorso cambia.(LaPresse) – IlVeggente.it Nell’ambito delle scommesse sportive, Sisal ha deciso di non restare a guardare e con una nota ha fatto quanto meno felici gli scommettitori che avevano puntato suldi