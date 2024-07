Oblio oncologico in GU il decreto sulla certificazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) PubblicatoGazzetta Ufficiale del 30 luglio ildel ministero della Salute con le indicazioni per ottenere il certificato di. Il provvedimento era atteso dopo il, pubblicato lo scorso aprile, con l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sull'del 2023 e rappresenta il provvedimento che rende operativo il diritto a veder cancellati alcuni limiti fino ad ora applicati per coloro che avevano avuto una malattia oncologica, dai mutui alle adozioni.