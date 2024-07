No secco e mercato bloccato | Manna costretto ai ripari l’addio si complica

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il club partenopeo lavora non solo in entrata ma anche e soprattutto in uscita dove un’affare sinotevolmente. Stiamo ormai per entrare nella fase più calda del calcio, sia per il Napoli che per tutte le big italiane. La società partenopea ha lavorato molto in queste settimane ma non è finita qui e la rosa è ancora incompleta, soprattutto in reparti come il centrocampo o anche l’attacco. Tutto però è legato alle cessioni. Quella di Victor Osimhen e non solo: una situazione di stallo che frena ilazzurro e costringe Giovannia lavorare con intensità con l’obiettivo di cedere e poi poter investire in nuovi acquisti.