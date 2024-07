NM Live | Permanenza di Osimhen sarebbe il vero colpo del Napoli Su Brescianini e Gilmour…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) NM– Petrazzuolo, Mollichelli, Massimiliano Esposito, Caiazza, Mignano, Mandato e Montervino sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero per il consueto punto sul. Queste le loro dichiarazioni riportate da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “Gaetano-Cagliari? C’è ancora distanza tra il club sardo ed il, il nodoè la priorità degli azzurri” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “Tweet dell’agente di? Le sue parole lasciano pensare ad unaa questo punto. Al momento non si trova la quadra per la cessione, si potrebbe dunque ipotizzare unaed un altro rinnovo per poi riparlarne il prossimo anno. Cajuste al Galatasaray? Non ho notizie in merito.