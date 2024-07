MotoGP Bagnaia | Pronto per affrontare la seconda parte di stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Peccoè intervenuto alla vigilia del weekend di Silverstone di, parlando di ciò che si aspetta: “Rispetto agli altri piloti, le nostre vacanze sono terminate anzitempo. La scorsa settimana siamo stati a Misano per il World Ducati Week e ci siamo sfidati con la nuova Pangiale V4 S. E’ stato utile per riprendere confidenza con la pista, ma anche per incontrare tifosi da tutto il mondo. Adesso si torna a fare sul serio“. Il ducatista ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora sia venerdì. Durante la pausa mi sono riposato: vogliamo riprendere da dove ci siamo fermati e sonoadquestadi, che sarà davvero intensa“.