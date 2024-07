Matilde di Canossa l’emancipazione femminile e il medioevo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che in un tempo difficile come ilha saputo distinguersi e fare la storia. Il suo nome èdie questa è la sua storia.di, una storia difficiledi, fonte gardapost.it“Splendente fiaccola che arde in cuore pio. Aumentò in numero armi, volontà e vassalli,Il proprio principesco tesoro profuse, causò e condusse battaglie. Se dovessi citare ad una ad una le opere compiute da questa nobile signora. I miei versi aumenterebbero a tal punto da divenire innumerevoli come le stelle”. Sono parole contenute in “Vita Mathildis” del monaco Donizone che ci fanno già comprendere la portata straordinaria di una donna comediin tempi difficili come il