Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È risaputo che il fidanzato della principessadie sua madre non sono in buoni rapporti. Ma ora la coppia minaccia di intraprendere una severa azione legale nei suoi confronti. Come riportato dstampa estera, infatti, si parla addirittura di unadel valore di undi. La principessadisposerà presto il suo Durek Verrett. La loro storia d’amore non è stata accolta fin da subito con gioia da parte del pubblico e della Famiglia Reale. Il futuro sposo, infatti, è conosciuto per essere uno “sciamano” e la sua attività aveva provocato problemiCorona.fine, però, la principessa ha deciso di fare un passo indietro dai doveri reali per dedicarsiloro storia d’amore senza ricadute sulla monarchie.