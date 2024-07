Lenz | presi De Marco e Alessandrini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ancora due nuovi arrivi in casa Lentigione, con un giovane terzino destro classe 2005, e con una punta di 24 anni: si tratta di Cristian De(foto sopra) e di Simone(foto in basso). Denasce a Crotone ed inizia a giocare nelle giovanili del Fano per poi approdare all’under 17 del Bologna. Nelle due ultime stagioni gioca nel vivaio della Reggiana dove mette in mostra le sue capacità a livello di under 19, indossando spesso la fascia da capitano. Nei campionati giovanili ha siglato diversi gol, ora è al debutto nel campionato "dei grandi". Simone, attaccante, è nato il 25 giugno 2000 a Imola e arriva dal Mezzolara. Di ruolo seconda punta, Simone cresce nel Sanpaimola per poi passare all’Alfonsine in Serie D e al Fossatone, tutte squadre nei pressi di casa. Nella scorsa stagione, in 32 partite,ha segnato 6 reti e fornito 2 assist.