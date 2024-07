Kevin Feige aggiorna sull’era dei mutanti nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024)deinel MCU Il MCU sta ufficialmente mutando. Durante una conferenza stampa digitale per celebrare l’enorme successo di Deadpool & Wolverine, il presidente dei Marvel Studiosha annunciato che il film segna l’alba dell’era mutante nel Marvel Cinematic Universe.è apparso insieme alle star Ryan Reynolds, Hugh Jackman e al regista Shawn Levy, facendo luce sul ruolo fondamentale del film nell’introduzione deinel MCU.ha affrontato il tema del rating R del film, chiarendo la posizione della Marvel sulla futura tonalità dei suoi film. “Penso che molte persone parlino della classificazione R. Tutti i film saranno vietati ai minori dopo questo? Certo che no. Ma spero che ogni film successivo a questo abbracci la sua tonalità come fa Deadpool”, ha dichiarato.