Incendio a Roma fiamme a Monte Mario | evacuate case e Osservatorio Astronomico Chiuse molte strade

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 –. Un vastoè scoppiato nel primo pomeriggio di mercoledì 31 luglio nei pressi della città giudiziaria di piazzale Clodio. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell'area si sente odore di bruciato. A causa del rogo, sviluppatosi a, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, in direzione piazzale Clodio. Lesi sarebbero sviluppate in un'area in via Teulada. Sul posto squadre di vigili del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile. I residenti di una palazzina di via Romeo Romei sono stati fatti evacuare in via precauzionale: ''Questa notte, poco prima delle 2, era scoppiato un altro– dice un residente all'Adnkronos –.