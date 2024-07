Il Renate affila le armi Colpi di mercato in arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Riprendono questo pomeriggio gli allenamenti del, per andare diritti filati fino al primo appuntamento ufficiale di sabato 10 agosto con la sfida di Coppa Italia a Meda contro il Novara. Messa in archivio la prima fase della preparazione, ora ne inizia una seconda in cui agli allenamenti si alterneranno un paio di amichevoli di spessore per preparare al meglio una squadra nuovamente rivoluzionata rispetto al passato. Anche se i volti totalmente nuovi inseriti nel 4-3-3 iniziale che domenica ha affrontato il Villa Valle, in quello che è stato l’atto conclusivo dell’intensa 10 giorni di Piazzatorre, erano solamente quattro: Gardoni e Riviera in difesa, con Anghileri e Auriletto, Mazzaroppi a centrocampo e Di Nolfo in attacco.