Il grande Jazz invade Lucignano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 – IlGiovedì 1 agosto dalle 22 in Piazza San FrancescoNightcon “Andrea RoventiniQuintet” “Di Giovedì sere d’estate a”, il contenitore estivo della “perla della Valdichiana”, apre il mese di agosto con lamusica. Giovedì 1 agosto dalle 22, Piazza San Francesco sarà il palcoscenico per una serata all'insegna della musicacon la performance di Andrea RoventiniQuintet. Andrea Roventini, noto per il suo stile eclettico e la capacità di mescolare diversi generi musicali, porterà il suo quintetto a, offrendo una serata dimusica e coinvolgimento. Il quintetto è composto da Donny Reyes, voce, Chris Pacini al sax, Daniele Gorgone al piano, Matteo Bonti al contrabbasso e Andrea Roventini alla batteria.