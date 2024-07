Hamas avverte | La morte di Haniyeh porterà la battaglia a nuove dimensioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’ala militare dia Gaza ha dichiarato che l’uccisione del capo politico della fazione Ismaila Teheran “la” e avrà “enormi conseguenze in tutta la regione”. L’ala militare dia Gaza ha dichiarato che l’uccisione diavrà “enormi conseguenze in tutta la regione” “Riteniamo sia nostro dovere vendicare il sangue del martire” ha detto, invece, la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, riguardo all’uccisione del capo dell’ufficio politico di, Ismail, avvenuta la scorsa notte a Teheran. Khamenei promette una “punizione severa” per Israele “Con questo atto, il regime sionista criminale e terrorista si è preparato una dura punizione”, ha aggiunto Khamenei, citato dall’emittente Press tv.