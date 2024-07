Google Pixel 9 Pro XL | la nuova frontiera degli smartphone di Google

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024)9 Pro XL si posiziona come unopiù attesi del 2024, promettendo innovazioni significative sia in termini di hardware che di software.ha fatto un salto di qualità con questo dispositivo, puntando su miglioramenti in performance, design, e funzionalità AI. Manca sempre meno all’evento Made bydel 13 agosto. In tale occasione, l’azienda svelerà i nuovi e attesissimi9. Nel frattempo, in rete hanno iniziato a fare la loro comparsa numerosi dettagli suglidi Mountain View. Di seguito, dunque, riepiloghiamo le informazioni trapelate sul prossimo modello,9 Pro XL.9 Pro XL, tutte le novità (Credits: ANSA) – VelvetMagDesign e Display Il9 Pro XL presenta un design raffinato e moderno, con bordi sottili e un corpo elegante che combina vetro e metallo.