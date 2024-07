De Laurentiis ha aperto allo sconto su Osimhen ma il Psg è lontano pure dai 100 milioni Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dehasuma il Psg èdai 100).sempre più sora Camilla (tutti lo vogliono, nessuno lo piglia). Scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo: Il presidente Deha, ma parliamo di poche decine di. Il Psg, per capirci, sarebbe benanche dai 100di euro, cifra minima che il Napoli può prendere in considerazione per la cessione del suo bomber. Offerte ufficiali dalla Francia non sono mai arrivate quest’anno (un anno fa il Napoli disse no a 150del Psg, forse l’origine di tutti i mali), se non quella presunta con cui voleva discutere con Dedi Kvara, rispedita immediatamente al mittente. La soluzione Come si esce da questo st? Aspettando che il giro dei 9 prende il via.