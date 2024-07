Danza in tutte le forme Domani al Real Collegio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Agosto sul palco diEstate si apre con la presentazione al pubblico delle coreografie create nel corso della tredicesima edizione di Dance Italia, il programma intensivo di studio dellacontemporanea organizzato dallo Stefanie Nelson Dancegroup che approfondisce, a Lucca,le discipline del movimento attraverso workshop, masterclass intensivi e performance all’aperto.dalle 21.15 in An evening of contemporary dance – questo il titolo della serata – saranno proposti i lavori sviluppati dai coreografi ospiti con i partecipanti del workshop avanzato ‘Advanced training’ e del programma ‘Young artists’. Le coreografie saranno a cura di Danae & Dionysios di Nunzia Picciallo per il gruppi di giovanitori under 18, con lavori inediti, e di Komoco Dance, con un lavoro di repertorio, per il gruppo avanzato.