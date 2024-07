Crollo Scampia migliorano le bimbe di 7 e 4 anni in intensiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutile condizioni di salute delle duepiù gravi ricoverate nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli la sera di lunedì scorso dopo ildel ballatoio nella vela celeste di. Le due piccole pazienti, rispettivamente di 7 e 4, si legge nel bollettino dell’ospedale, sono ancora ricoverate in terapiapediatrica ma nella mattinata di oggi sono state sottoposte alle procedure di svezzamento dall’assistenza respiratoria, in sostanza estubate, “con soddisfacente riscontro clinico strumentale”. Per entrambe la prognosi è ancora strettamente riservata.