Così provammo a truccare Perugia-Juventus | la rivelazione choc di Alessandro Melli sulla partita-scudetto del 2000

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nella famosa1-0 del 14 maggio– match che di fatto consegnò loalla Lazio – alcuni calciatori delproposero agli juventini un accordo per pareggiare, ma i bianconeri rifiutarono. Lo rivela oggi, a oltre ventiquattro anni di distanza,, che all’epoca militava nella squadra umbra. Quellaè entrata negli annali del calcio italiano. Era l’ultima giornata del campionato di Serie A: laera prima in classifica con solo due punti di vantaggioLazio. In caso di classifica finale a pari punti, si sarebbe andati allo spareggio. I capitolini vinsero comodamente in casa 3-0 contro la Reggina, mentre sul campo dilarimase sospesa per oltre 70 minuti – sul punteggio di 0-0 – a causa di una pioggia incessante.