Come si fa il caffè freddo con la moka

(Di mercoledì 31 luglio 2024) No, non siamo qui per parlare degli iced coffee tipo lo shakerato, il leccese, o l’espresso con ghiaccio (osceno!), anche perché ciascuno ha una propria versione diestivo e tutte hanno in comune una cosa: sono fatti male.che stazionano nel frigo per giorni, in attesa che qualcuno ne chieda una tazza. Il fondo di quella bottiglia diventa nero quanto le pareti dei bidoni Tamoil, il sapore è discutibile, sempre troppo zuccherato. Ma non ci facciamo caso e ci godiamo i sorsi attorno al tavolino del bar, mentre commentiamo perché certe donne vanno in giro con il costume a due pezzi – a conferma che, oltre a non capire una mazza di, siamo ancora una società misogina e pervasa dalla grassofobia. Ma torniamo alla bevanda.