Come e quale sarà il Napoli di Conte? Marolda e Altamura…

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche Francesco. Di seguito le dichiarazioni del noto giornalista sportivo. “Con Neres e Rabiot ilsarebbe competitivo per lo scudetto, ma per essere proprio completo ci vorrebbe un altro difensore centrale di spessore. Rrahmaniil regista difensivo e al suo posto ne prenderei un altro”. Ile Raspadori “Raspadori?lo stimerà pure, ma non c’è spazio per lui. E’ bravo, ha fatto il suo dovere quando è mancato Osimhen in passato, ma ha sempre avuto poco spazio. Dovrebbe fare la seconda punta alle spalle del centravanti”. Lindstrom “Lindstrom? E’ stato un peccato, credo che non sia la mezza schiappa che abbiamo visto a. E’ un buon giocatore che non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra”.