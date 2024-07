Capelli piuma il taglio più richiesto del 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nell’era dei social le tendenze moda e beauty si susseguono rapidamente e, spesso, vivono un rapido successo e un altrettanto repentino declino. Ci sono però alcuni trend destinati a durare nel tempo e a ripresentarsi di decennio in decennio, magari rivisitati in una chiave via via più contemporanea. È il caso del cosiddettoeffetto, che ha avuto un particolare successo negli anni ’70, con un ritorno di fiamma negli anni 2000, quando ne è stata proposta una versione più morbida: mentre l'originale di trent’anni prima era liscio e con ciocche più lunghe, in tempi recenti le punte sono leggermente sfilate e girate verso l’esterno.