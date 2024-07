Calciomercato Fiorentina un altro colpo dalla Juventus?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo la cocente delusione della sconfitta in finale di Conference League, le strade di Italiano e dellasi sono separate. Il tecnico e la società si sono separati consensualmente con Raffaele Palladino già annunciato e pronto per iniziare a lavorare col Ds viola Pradè. Ildellapartirà con l’idea di sfoltire la rosa e liberarsi dei giocatori poco funzionali al calcio del nuovo mister. Tra i primi indiziati a lasciare la barca ci sono Barak, Biraghi ed il duo di punte centrali Beltran e Nzola, con Belotti già tornato a Roma e ripartito direzione Como. Ultimamente è arrivato, inoltre, l’addio di Jack Bonaventura, vero e proprio idolo di Firenze, arrivato ormai a scadenza di contratto. Il mercato ha, però, portato in Viola il talento ex Monza Andrea Colpani, fedelissimo del mister.