Bimbo di 2 anni scomparso come è stato ritrovato | il retroscena

(Di mercoledì 31 luglio 2024) ÈDomenico Gallo, il bambino di quasi dueieri nelle campagne di Locorotondo in Puglia. Le ricerche sono andate avanti per circa otto ore in cui l’apprensione e l’angoscia hanno mosso tutta la comunità residente nella provincia di Bari. Poi il lieto fine, il piccolo èsano e salvo. Scopriamo tutti isu questa vicenda. Domenico eramentre giocava nel giardino della sua villetta in contrada Serralta, a pochi chilometri dal centro abitato. La mamma era uscita a cercarlo e si era accorta che il bambino non c’era più. Era baun momento di distrazione e Domenico sembrava essere svanito nel nulla. La sua scomparsa aveva scatenato un’immediata mobilitazione delle autorità locali e dei soccorritori che hanno perlustrato incessantemente la zona.