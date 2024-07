Bending Spoons acquisisce WeTransfer

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 lug. (askanews) –ha acquisito, la nota piattaforma di collaborazione e condivisione di file. “è un nome molto rispettato in ambito tecnologico e creativo”, ha commentato il co-fondatore e Ceo di, Luca Ferrari. “Siamo entusiasti di diventarne i nuovi proprietari e sentiamo un forte senso di responsabilità nell’aiutare il brand e l’azienda a prosperare per molti anni a venire”, ha aggiunto. Per festeggiare l’acquisizione e affermare il proprio impegno nei confronti della comunità creativa,promette di donare almeno 3 milioni di dollari a The supporting act foundation nei prossimi due anni. La missione della fondazione è quella di sostenere gli artisti emergenti e i gruppi guidati da artisti provenienti da comunità sotto rappresentate.