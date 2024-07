Asilo alla Torraccia | c’è l’ok Ma proprio in quell’area il vescovo vuole una chiesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024), in via degli Abeti c’è un terreno di scontro: sullo tesso pezzo di terra hanno messo la propria bandierina il sindaco Andrea Biancani e l’arciSandro Salvucci. Il primo cittadino ha appena stabilito che vi costruirà il nuovoda 90 posti finanziato con i 2 milioni di euro del Pnrr e ieri l’ha ribadito in Consiglio comunale. Mentre lo faceva sugli scranni dei consiglieri era leggibile la lettera con cui Monsignor Salvucci spiegava quanto, nello stesso terreno, sarebbe stato, invece, più opportuno realizzare un luogo di culto.