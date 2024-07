Ah guardate bene Olimpiadi perché la foto di Thomas Ceccon è stata visualizzata 10 milioni di volte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Alto 1,97, forma alla Phelps, vitino sottile, bacino basso, dislocante per usare la parola dell’allenatore che lo segue da quando ha otto anni, Alberto Burlina, un termine che significa, semplificando molto, che invece di planare sull’acqua, si apre la rotta spostandola ai lati (i corpi più ”lunghi e stretti” hanno meno resistenze tra due cavi d’onda). Così il Corriere della sera descrive, nuotatore italiano impegnato nelledi Parigi 2024. L’azzurro si è appena portato a casa l’oro, stravincendo nei 100 dorso, chiudendo in 52” netti e con un secondo cinquanta davvero spaventoso.ha chiuso davanti a Xu Jiayu (Cina), argento in 52”32, e all’eterno Ryan Murphy (Stati Uniti), quest’ultimo di bronzo in 52”39.