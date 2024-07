Zak in anteprima il video di ‘Hangover’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 luglio 2024) Il cantautore Zak debutta nella scena musicale con il suo primo singolo da solista Hangover, pubblicato sotto Indie Box/ADA Music Italy. La canzone esplora in modo ironico e originale le complesse emozioni seguite alla fine di una relazione, evocando l’immagine di sentirsi come un pesce fuor d’acqua. Il brano, accompagnato dalclip con la regia di Matthew Zak e Andrea Della Sala, è un racconto schematico del tempo che passa e di come in alcune sere si cerchi il divertimento anche senza trovarlo, ma è sicuramente anche unche ricorda quanto sia difficile uscire di casa con un outfit adeguato. «L’hangover – spiega Zak – è soltanto un altro giorno senza te! E quindi? Si va avanti, nel bene, nel male, nelle reazioni positive e negative, ma senza perdersi d’animo mai. L’amore è un universo.