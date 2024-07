Università di Pisa | via ai test per l’ingresso a Medicina La carica dei 1300

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Sonogli iscritti alla seconda sessione di prove d’accesso ai corsi di laurea a numero programmato ine Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, eVeterinaria dell’di, in corso oggi e domani al Polo Fiere di Lucca. Di questi, 950 candidati concorrono per un posto ine 350 per Veterinaria. Rispetto alla sessione di maggio, che aveva visto la partecipazione di oltre 1400 aspiranti, si registra un lieve calo. L'diha comunicato i dati attraverso una nota ufficiale, precisando che i posti provvisoriamente assegnati - in attesa di conferma dal ministero - sono 333 pere Chirurgia, con un incremento di 40 unità rispetto all’anno precedente. Per il corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria i posti disponibili sono 22, mentre perVeterinaria sono 69.